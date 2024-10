Isaechia.it - Grande Fratello, le anticipazioni dell’ottava puntata

Leggi tutta la notizia su Isaechia.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Questa sera andrà in onda su Canale 5 l’ottavadel, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, che vede la presenza in studio delle due opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi e di Rebecca Staffelli nelle vesti di esperta del web. Nella diretta di questa sera uno dei concorrenti tra Amanda Lecciso, Clayton Norcross, Helena Prestes, Michael Castorino, Tommaso Franchi e Yulia Bruschi dovrà lasciare la Casa definitivamente. Carmen Russo, che era entrata nella Casa la scorsa settimana per dare un po’ di conforto al marito Enzo Paolo Turchi, questa sera farà ritorno dalla figlia Maria e scopriremo se il gieffino deciderà di seguirla o se al contrario rimarrà in gioco.