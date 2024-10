Giorgia Meloni risponde a Sea Watch: «Non spreco milioni, difendo i confini» (Di lunedì 14 ottobre 2024) Dopo mesi di rinvii, venerdì l’Italia ha inaugurato i due centri migranti in Albania dove ogni mese verranno accolti migliaia di richiedenti asilo soccorsi in acque internazionali e trasportati nel Paese dalle autorità italiane, in attesa che la loro domanda di asilo venga esaminata. L’apertura segue un accordo quinquennale firmato lo scorso novembre tra la premier italiana Giorgia Meloni e il primo ministro albanese Edi Rama. In base all’accordo, considerato controverso da diverse organizzazioni umanitarie, fino a tremila migranti al mese saranno trasferiti dal porto di Lampedusa in Albania. In attesa che i centri di Shengjin e Gjader accolgano i primi richiedenti asilo, sui social si è consumato uno scontro tra la ong tedesca Sea Watch, che si occupa di ricerca e soccorso nel Mediterraneo, e la premier italiana. Lettera43.it - Giorgia Meloni risponde a Sea Watch: «Non spreco milioni, difendo i confini» Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Dopo mesi di rinvii, venerdì l’Italia ha inaugurato i due centri migranti in Albania dove ogni mese verranno accolti migliaia di richiedenti asilo soccorsi in acque internazionali e trasportati nel Paese dalle autorità italiane, in attesa che la loro domanda di asilo venga esaminata. L’apertura segue un accordo quinquennale firmato lo scorso novembre tra la premier italianae il primo ministro albanese Edi Rama. In base all’accordo, considerato controverso da diverse organizzazioni umanitarie, fino a tremila migranti al mese saranno trasferiti dal porto di Lampedusa in Albania. In attesa che i centri di Shengjin e Gjader accolgano i primi richiedenti asilo, sui social si è consumato uno scontro tra la ong tedesca Sea, che si occupa di ricerca e soccorso nel Mediterraneo, e la premier italiana.

