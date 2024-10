.com - gIANMARIA, annuncia i concerti evento Lo Stagno Canta – Musica & Letture

Leggi tutta la notizia su .com

(Di lunedì 14 ottobre 2024)Lo, due speciali appuntamenti dall’atmosfera tra il live e il reading Il nuovo singolo Formiche – uscito lo scorso 11 ottobre per Epic Records / Sony Music Italy) – è solo l’incipit del racconto di un nuovo lato di sé cheè pronto a condividere con il suo pubblico in Lo; due speciali appuntamenti dall’atmosfera tra il live e il reading, prodotti da Vivo, che si terranno il 16 dicembre 2024 al Teatro Studio Borgna di Roma e il 18 dicembre 2024 a BASE Milano. I biglietti per i due appuntamenti saranno disponibili su www.vivo.com da martedì 15 ottobre 2024 alle ore 14:00 e nei punti vendita autorizzati da domenica 20 ottobre 2024 alle ore 10:00.