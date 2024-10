GF, Ilaria Galassi confessa: "Ho fatto la badante". Poi incontra la signora che accudiva (Di lunedì 14 ottobre 2024) In alto il video con la signora Ausilia e IlariaAl Grande Fratello, oggi lunedì 14 ottobre, si parla anche di successo e della fisiologica parabola che percorre. Ne sanno qualcosa Pamela, Ilaria ed Eleonora di Non è la Rai. Le tre donne hanno ricordato il successo di quegli anni favolosi Europa.today.it - GF, Ilaria Galassi confessa: "Ho fatto la badante". Poi incontra la signora che accudiva Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) In alto il video con laAusilia eAl Grande Fratello, oggi lunedì 14 ottobre, si parla anche di successo e della fisiologica parabola che percorre. Ne sanno qualcosa Pamela,ed Eleonora di Non è la Rai. Le tre donne hanno ricordato il successo di quegli anni favolosi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Grande Fratello, Ilaria Galassi rivela: «Faccio la badante ad Ausilia». L'incontro a sorpresa con la signora di 93 anni - Dopo le luci della ribalta, Ilaria Galassi, Pamela Petrarolo ed Eleonora Cecere si sono dovute rimboccare le maniche e trovare un piano B dopo la fine del programma Non è la Rai. Ma ... (leggo.it)

Una tenera sorpresa per Ilaria Galassi - Ilaria, dopo aver svolto diverse attività, è finita a fare la badante della signora Ausilia, un 'esperienza, a detta della donna, bellissima. Gli insegnamenti che l'anziana le ha impartito sono tanti: ... (grandefratello.mediaset.it)

Una grande sorpresa per Ilaria Galassi - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)