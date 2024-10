Germania, ex agente della Stasi condannato per l’omicidio di un polacco nel 1974 (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il 14 ottobre il tribunale di Berlino ha condannato un ex agente della Stasi, la polizia politica della Repubblica Democratica Tedesca (1949-1990), a dieci anni di prigione per l’omicidio di un polacco che cercava di fuggire in occidente. Leggi Internazionale.it - Germania, ex agente della Stasi condannato per l’omicidio di un polacco nel 1974 Leggi tutta la notizia su Internazionale.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il 14 ottobre il tribunale di Berlino haun ex, la polizia politicaRepubblica Democratica Tedesca (1949-1990), a dieci anni di prigione perdi unche cercava di fuggire in occidente. Leggi

