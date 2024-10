Anteprima24.it - FOTO/ Prima sconfitta per il G.S. Meomartini di coach Tipaldi

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiÈ arrivata labattuta d’arresto per il G.S.nel campionato di Divisione Regionale 1 2024/25. Nell’ultimo turno la formazione beneventana ha perso in casa contro Mamba Gragnano Basket col risultato finale di 55-62. La squadra allenata da Massimosi è presentata in campo pronta, ma evidentemente troppo tesa. Fin dai primi minuti di gioco, infatti, i beneventani hanno manifestato grandi difficoltà in fase di realizzazione (6/21 nei tiri dal campo, solo nel primo periodo. Alla fine la percentuale dal campo sarà 28% con 21 realizzazioni su 75 tiri). Anche in difesa i beneventani hanno concesso troppo agli avversari, che, invece, hanno tirato con maggiore precisione e, alla fine del primo periodo hanno chiuso con 6 punti di vantaggio (15-21 il primo parziale).