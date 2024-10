FOTO/ La ‘Notte delle Radici’ infiamma Torre del Greco (Di lunedì 14 ottobre 2024) Tempo di lettura: 4 minutiPiazza Santa Croce grande arena a cielo aperto della musica popolare. Numeri record per “La Notte della Radici”, il festival promosso nell’ambito della Notte Sacra 2024 sul sagrato della Basilica che è diventato un palco naturale sulle note del folklore e della tradizione. Tra le guest star di quest’anno il percussionista Tony Esposito, che nella serata di sabato ha infiammato Torre del Greco con le melodie e i ritmi popolari. Celebre per la sua Kalimba deLuna, Esposito racconta una storia vissuta con il suo sound ritmico accanto a Pino Daniele, i fratelli Bennato, Alan Sorrenti, Lucio Dalla, Francesco De Gregori, Gino Paoli, Roberto Vecchioni, Francesco Guccini e molti altri. Una notte di musica in Piazza Santa Croce resa ancor più intensa grazie alle radici sonore di Etnica Ditirambo & Friends. “La musica fa vibrare l’anima. Anteprima24.it - FOTO/ La ‘Notte delle Radici’ infiamma Torre del Greco Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Tempo di lettura: 4 minutiPiazza Santa Croce grande arena a cielo aperto della musica popolare. Numeri record per “La Notte della Radici”, il festival promosso nell’ambito della Notte Sacra 2024 sul sagrato della Basilica che è diventato un palco naturale sulle note del folklore e della tradizione. Tra le guest star di quest’anno il percussionista Tony Esposito, che nella serata di sabato hatodelcon le melodie e i ritmi popolari. Celebre per la sua Kalimba deLuna, Esposito racconta una storia vissuta con il suo sound ritmico accanto a Pino Daniele, i fratelli Bennato, Alan Sorrenti, Lucio Dalla, Francesco De Gregori, Gino Paoli, Roberto Vecchioni, Francesco Guccini e molti altri. Una notte di musica in Piazza Santa Croce resa ancor più intensa grazie alle radici sonore di Etnica Ditirambo & Friends. “La musica fa vibrare l’anima.

