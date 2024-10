Fiorentina, Kouamé verso il rinnovo per spalmare l'ingaggio. I dettagli (Di lunedì 14 ottobre 2024) Christian Kouamè non brillerà certo per doti tecniche o di finalizzazione, ma è uno di quegli attaccanti di grande generosità che fanno Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) Christian Kouamè non brillerà certo per doti tecniche o di finalizzazione, ma è uno di quegli attaccanti di grande generosità che fanno

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fiorentina-TNS (Conference League - 03-10-2024 ore 21 : 00) : formazioni ufficiali - quote - pronostici. Emergenza in difesa per i viola - Palladino si affida a Kouamé - Format identico con avversarie diverse e se la nuova competizione Uefa ha una suggestione nella prima fase, obiettivamente meno appetibile rispetto all’appeal delle sorelle maggiori, è quella di riportare […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . La nuova fase a girone unico della Conference League ricalca quella di Champions ed Europa League anche se comprimendo il calendario da otto a ... (Infobetting.com)

Fiorentina-New Saints - Palladino : "Emergenza difesa - gioca Moreno. Le parole di Kouame mi sono piaciute" - Come valuta le parole di Kouame a Empoli? "Ho ascoltato bene le sue parole: lui ha parlato da capitano e da leader dello spogliatoio. Domani affrontiamo una squadra che vorrà fare la partita della vita e noi dovremo essere bravi a giocare di qualità". A me piace quando un giocatore si prende le sue responsabilità". (Sport.quotidiano.net)

Fiorentina - Palladino : "Pongracic è ancora out - giocherà Moreno. Le parole di Kouamé strumentalizzate" - Raffaele Palladino è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita di Conference League fra Fiorentina e The New Saints: `Dietro... (Calciomercato.com)