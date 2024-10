Sport.quotidiano.net - Fgl-Zuma, il primo centro. Prova di forza al quinto set

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Fgl-Castelfranco 3 Casalmaggiore (Cr) 2 Fgl-: Zuccarelli 14, Colzi 17, Salinas 17, Tosi (L), Vecerina, Ferraro 4, Fucka 20, Fava 1, Lotti 7, Bisconti (L). All. Bracci, vice Ficini. Volley Casalmaggiore: Nosella, Costagli 26, Marku, Perletti 3, Pincerato 1, Montano 32, Ribechi 1, Faraone L), Dalla Rosa 13, Nwokoye 13. All. Napolitano, vice Beccari. Note: successione set 25-19, 25-21, 23-25, 18-25.successo per la Fgl-che si impone alset contro il forte Casalmaggiore nel secondo appuntamento col campionato di A2 Tigotà . Il team di Bracci conquista 2 punti preziosi difendendo il parquet del PalaParenti di Santa Croce, nuovo impianto di tutte le gare casalinghe delle biancoblu, dopo quasi 3 ore di gioco.