Napolipiu.com - Empoli, il Napoli riempie il Castellani, aperto un nuovo settore per i tifosi azzurri

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Stadiopronto a tingersi d’azzurro per la sfida contro l’Notizie calcio. Sarà un’invasione azzurra quella attesa domenica allo stadiodi, dove ilaffronterà la squadra toscana con calcio d’inizio fissato alle 12:30. L’entusiasmo deipartenopei è stato scatenato dal via libera dell’Osservatorio, che ha ufficialmente permesso la trasferta, accendendo la voglia di sostenere dal vivo la squadra di Antonio Conte. Secondo quanto riportato da Repubblica, il club toscano ha deciso di aprire un ulterioredello stadio per accogliere i, visto l’enorme numero di richieste per i biglietti.