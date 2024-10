Empoli, Esposito e Colombo segnano, Vasquez chiude la porta. La classifica dei minuti impiegati (Di lunedì 14 ottobre 2024) Alla quarta stagione consecutiva in Serie A – un record – l`Empoli ha stravolto il reparto d`attacco, con diversi giovani di prospettiva Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) Alla quarta stagione consecutiva in Serie A – un record – l`ha stravolto il reparto d`attacco, con diversi giovani di prospettiva

Empoli - Sebastiano Esposito rivela : “Sento ancora Lukaku - l’ho chiamato per sfotterlo” - Totò Di Natale è stato top. L’idolo è sempre stato Totti. Sebastiano Esposito ed il retroscena su Lukaku L’attaccante dell’Empoli ha raccontato anche un particolare retroscena legato a Romelu Lukaku, con i due bomber che si sono conosciuti ai tempi dell’Inter: “Lo sento. Un aneddoto che racconta anche di un rapporto ancora vivo tra i due giocatori, al netto delle strade che poi si sono separate ... (Spazionapoli.it)

Empoli - Esposito : “Questo è il primo club di A che ha creduto in me” - All’Anderlecht ho fatto sei mesi, Bruxelles è carina. Ho preso il procuratore Giuffredi. ” Esposito e il grazie all’Empoli Sebastiano Esposito, dopo anni in cadetteria o all’estero, è tornato protagonista in Serie A e lo ha fatto con la maglia dell’Empoli, società che ringrazia nella sua intervista a La Gazzetta dello Sport: “Questo è il primo club di A che ha creduto in me. (Terzotemponapoli.com)

Esposito : «L’Empoli ha creduto in me - nella mia carriera ho pagato questa cosa» - Tutti i dettagli in merito Sebastiano Esposito si è raccontano a La Gazzetta dello Sport dopo l’ottimo inizio di stagione con l’Empoli. EMPOLI – «Questo è il primo club di A che ha creduto in me. Una nuova vita, sì. Le parole di Sebastiano Esposito, attaccante dell’Empoli, sulla sua avventura in azzurro in Serie A. (Calcionews24.com)