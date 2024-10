Laprimapagina.it - Donald Trump nel mirino: Vem Miller sorpreso con un fucile a pallettoni e una pistola

(Di lunedì 14 ottobre 2024)ha rischiato il terzo attentato in pochi mesi? Un uomo armato è stato arrestato sabato nella valle di Coachella, in California, nella zona dove era in corso una visita elettorale del tycoon. Vem, 49 anni, è stato fermato mentre era alla guida del suo Suv nero e aveva con sé uncarico, unae un caricatore ad alta capacità per l’arma. Secondo i media statunitensi non è escluso che si sia trattato di un nuovo tentativo di omicidio, sventato all’ultimo minuto dagli agenti, dopo l’attentato adi luglio e gli spari di un mese fa nelle vicinanze del leader dei Repubblicani. A bloccare Vem, secondo quanto è stato rivelato diverse ore dopo l’episodio, sono stati gli agenti della scorta di, che lo hanno fermato per un controllo e hanno scoperto che aveva un pass falso.