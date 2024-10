DIRETTA | Le notizie del 14 ottobre: questa sera in campo l’Italia (Di lunedì 14 ottobre 2024) Le notizie in DIRETTA più importanti di oggi, lunedì 14 ottobre: oggi la partita della Nazionale al match contro Israele La Nazionale si prepara alla sfida con Israele che a questo punto può diventare decisiva dopo il pareggio contro il Belgio. Intanto, si registrano nuovi infortuni per le squadre di Serie A dalla sosta del campionato. Italia (LaPresse) – Calciomercato.itTutte le notizie più interessanti di giornata: segui la nostra DIRETTA su Calciomercato.it. LIVE 07:10 14 ottobre Italia, stasera la sfida con Israele questa sera, al Bluenergy Stadium di Udine, la Nazionale italiana affronterà Israele nella terza gara di Nations League dopo il pari col Belgio. Calciomercato.it - DIRETTA | Le notizie del 14 ottobre: questa sera in campo l’Italia Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Leinpiù importanti di oggi, lunedì 14: oggi la partita della Nazionale al match contro Israele La Nazionale si prepara alla sfida con Israele che a questo punto può diventare decisiva dopo il pareggio contro il Belgio. Intanto, si registrano nuovi infortuni per le squadre di Serie A dalla sosta del campionato. Italia (LaPresse) – Calciomercato.itTutte lepiù interessanti di giornata: segui la nostrasu Calciomercato.it. LIVE 07:10 14Italia, stala sfida con Israele, al Bluenergy Stadium di Udine, la Nazionale italiana affronterà Israele nella terza gara di Nations League dopo il pari col Belgio.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Guerra di Israele contro Hamas e Hezbollah - le ultime notizie. | DIRETTA - DIRETTA Notizia in aggiornamento . Diretta live della guerra di Israele contro Hamas e Hezbollah oggi, lunedì 14 ottobre Di seguito le ultime notizie di oggi, lunedì 14 ottobre 2024, sulla guerra tra Israele e Hamas a Gaza, contro Hezbollah in Libano, gli Houthi in Yemen e la crisi in corso con l’Iran in Medio Oriente. (Tpi.it)

DIRETTA | Le notizie del 13 ottobre : McKennie e Pulisic tornano prima - Guardiola non dimentica Baggio - 16:42 13 Ottobre Italia, i convocati di Spalletti L’elenco dei convocati dell’Italia per la gara contro Israele: Portieri: Michele Di Gregorio (Juventus), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Guglielmo Vicario ... (Calciomercato.it)

DIRETTA | Le notizie del 13 ottobre : infortunio per McKennie - Pulisic torna prima - 09:23 13 Ottobre Juventus, idea Beto per l'attacco Da tempo la Juventus è sulle tracce di un attaccante, una valida alternativa a Dusan Vlahovic: Giuntoli pensa a Beto dell’Everton. (Calciomercato.it)