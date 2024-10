Detective Pikachu, che fine ha fatto il sequel del film Pokemon? Un leak potrebbe averlo svelato (Di lunedì 14 ottobre 2024) Dopo il successo del primo film della Warner si era subito parlato di sequel, che purtroppo non si è ancora realizzato A cinque anni dal successo di Detective Pikachu sembra essere finalmente in lavorazione un sequel. Alla sua uscita, avvenuta nel 2019, il film è stato un grande successo sia commerciale che di critica. Di conseguenza, i fan del mondo dei Pokemon hanno naturalmente ipotizzato l'arrivo di un sequel. Sebbene The Pokemon Company non abbia ancora confermato la notizia, sembra che un continuo della storia sia davvero in arrivo. Questo fine settimana, lo sviluppatore del franchise Pokemon, Game Freak, ha subito un hackeraggio che ha reso pubbliche una tonnellata di informazioni private. Sebbene la maggior parte delle informazioni trapelate riguardi i Movieplayer.it - Detective Pikachu, che fine ha fatto il sequel del film Pokemon? Un leak potrebbe averlo svelato Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Dopo il successo del primodella Warner si era subito parlato di, che purtroppo non si è ancora realizzato A cinque anni dal successo disembra essere finalmente in lavorazione un. Alla sua uscita, avvenuta nel 2019, ilè stato un grande successo sia commerciale che di critica. Di conseguenza, i fan del mondo deihanno naturalmente ipotizzato l'arrivo di un. Sebbene TheCompany non abbia ancora confermato la notizia, sembra che un continuo della storia sia davvero in arrivo. Questosettimana, lo sviluppatore del franchise, Game Freak, ha subito un hackeraggio che ha reso pubbliche una tonnellata di informazioni private. Sebbene la maggior parte delle informazioni trapelate riguardi i

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Detective Pikachu, che fine ha fatto il sequel del film Pokemon? Un leak potrebbe averlo svelato - Un lunga lista di progetti e dati riguardanti la serie Game Freak, lo storico studio giapponese dietro la maggior parte dei titoli della serie Pokémon, è stato vittima di una… Leggi ... (informazione.it)

Game Freak Data Breach Includes Switch 2 Details, Information on Unannounced 'Pokemon' Games - Game Freak confirmed that it suffered a massive data breach that resulted in gigabytes of information being leaked regarding unannounced Pokemon projects. (player.one)

Detective Pikachu Movie Sequel Spotted in Pokemon Leak - A sequel to 2019's Detective Pikachu seems to be in the works and is being helmed by director Jordan Vogt-Roberts. (comicbook.com)