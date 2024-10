Demografia, dal 17 al 20 Festival Statistica e Demografia (Di lunedì 14 ottobre 2024) Roma, 11 ott. (Adnkronos) - Il Festival della Statistica e della Demografia, promosso dalla Società Italiana di Statistica (Sis), dall'Istituto Nazionale di Statistica (Istat) e dalla Società Statistica “Corrado Gini”, dedica il format StatisticallYoung a un ricco e variegato programma dedicato a bambini e ragazzi. Nell'edizione di quest'anno, ormai la decima, la chiave di lettura è l'incontro tra la Statistica e l'Europa che vede i giovani sempre più protagonisti. Durante le quattro giornate del Festival, dal 17 al 20 ottobre, nello spazio Gaming di Piazza dei Signori, si potrà fare Il giro d'Europa in 80 statistiche: pedalando su una cyclette verrà testata la conoscenza dei giovani sull'Europa. Liberoquotidiano.it - Demografia, dal 17 al 20 Festival Statistica e Demografia Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Roma, 11 ott. (Adnkronos) - Ildellae della, promosso dalla Società Italiana di(Sis), dall'Istituto Nazionale di(Istat) e dalla Società“Corrado Gini”, dedica il formatllYoung a un ricco e variegato programma dedicato a bambini e ragazzi. Nell'edizione di quest'anno, ormai la decima, la chiave di lettura è l'incontro tra lae l'Europa che vede i giovani sempre più protagonisti. Durante le quattro giornate del, dal 17 al 20 ottobre, nello spazio Gaming di Piazza dei Signori, si potrà fare Il giro d'Europa in 80 statistiche: pedalando su una cyclette verrà testata la conoscenza dei giovani sull'Europa.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Demografia, dal 17 al 20 Festival Statistica e Demografia - Il Festival della Statistica e della Demografia, promosso dalla Società Italiana di Statistica (Sis), dall’Istituto Nazionale di Statistica (Istat) e dalla Società Statistica “Corrado Gini”, dedica il ... (adnkronos.com)

Perché calano le nascite? Mancano i genitori, non la voglia di avere figli: il segreto del declino demografico - Come volontà o propensione individuale a mettere al mondo dei figli, l’Italia è poco al di sotto ai livelli del 1991. Ma da allora in Italia si sono perse poco più di 3 milioni di potenziali madri ... (corriere.it)

La riscossa dei nonni nella Calabria che invecchia: in un anno 8mila persone in meno - Crollano le nascite, sale l’età media della popolazione residente e all’orizzonte c’è la necessità di pensare diversamente agli anziani ... (calabria.gazzettadelsud.it)