Da Sinalunga a Chicago, passando per Bucarest: tutti i risultati dei podisti della polisportiva Policiano (Di lunedì 14 ottobre 2024) Weekend pieno di impegni sportivi per i podisti della polisportiva Policiano, sia in Italia che all'estero. Alcuni di loro hanno preso parte alla Maratona di Chicago dove Tommaso Lisi ha fatto il suo tempo personale di 2:48:52, Stefano Bettarelli si è avvicinato a battere il suo stesso record con Arezzonotizie.it - Da Sinalunga a Chicago, passando per Bucarest: tutti i risultati dei podisti della polisportiva Policiano Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Weekend pieno di impegni sportivi per i, sia in Italia che all'estero. Alcuni di loro hanno preso parte alla Maratona didove Tommaso Lisi ha fatto il suo tempo personale di 2:48:52, Stefano Bettarelli si è avvicinato a battere il suo stesso record con

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Prestazioni di rilievo a Chicago e a Sinalunga per i podisti aretini - Leonardo Cialini della Polisportiva Chianciano ha conquistato il primo posto con un tempo di 43:42, seguito da Paolo Marsili in seconda posizione e Emanuele Graziani in terza. 000 atleti, tra competitivi e non, hanno preso parte all’evento di corsa podistica di circa 12 km, partendo dal centro commerciale “I Gelsi” alle 9:30. (Lortica.it)