Ilrestodelcarlino.it - Conoscitori di funghi si diventa. Ma sono pochissimi i corsi . La protesta del consigliere Rossi

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) "Riducete i tempi di attesa per l’esame dei". E’ la richiesta delregionale Giacomoalle Unioni Montane delle Marche . "In questi giorni – fa sapere- sto ricevendo segnalazioni da parte di cittadini che hanno presentato richiesta di sostenere l’esame per l’abilitazione alla raccolta di, con tempi di attesa molto lunghi prima dell’indizione dell’esame poiché, giustamente, questo viene effettuato al raggiungimento di un certo numero di richieste". "Miquindi subito attivato – aggiunge ilregionale - scrivendo alle Unioni Montane delle Marche, affinché pubblicizzino periodicamente, attraverso i loro canali, la possibilità di sostenere l’esame per fare in modo che le richieste possano raggiungere nel minor tempo possibile il numero minimo necessario.