Concorso dirigenti scolastici 2024: candidate in gravidanza potranno rinviare prova scritta del 30 ottobre? Il 30 ottobre 2024, dalle ore 14.30 alle ore 17.30, si svolgerà la prova scritta del Concorso ordinario per l'assunzione dei dirigenti scolastici. di cui al DM 13 ottobre 2022 n. 194. La prova si terrà in un turno unico, su tutto il territorio nazionale, e interesserà gli oltre 2.000 aspiranti dirigenti che hanno superato la prova preselettiva. L'eventuale assenza nel giorno, ora e sede stabiliti, ancorché dovuta a causa di forza maggiore o a caso fortuito, comporta l'esclusione dalla procedura concorsuale.

