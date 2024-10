Ciclovie dell’Isola, otto Comuni collegati grazie a 52 chilometri di piste (Di lunedì 14 ottobre 2024) Bottanuco. È stato presentato venerdì 11 ottobre all’auditorium comunale di Bottanuco la pista ciclopedonale sovracomunale “Ciclovie dell’Isola”. Il comune rivierasco è infatti capofila della convenzione sottoscritta nel dicembre 2019 con i Comuni di Bonate Sotto, Brembate, Capriate San Gervasio, Filago, Madone, Medolago e Suisio, Agenda 21 Isola-Dalmine-Zingonia e il Consorzio ATS-Ambiente Territorio e Servizi, finalizzata a realizzare una nuova dorsale ciclopedonale di interesse sovracomunale, resa possibile grazie a un contributo di 5.850.000 euro concesso a fondo perduto da Regione Lombardia. Alla presenza dei Sindaci degli otto Comuni coinvolti e dell’Assessore alle Infrastrutture e Opere Pubbliche di Regione Lombardia, Claudia Maria Terzi, i progettisti di aBC studio, arch. Bernardelli e arch. Ceresoli, hanno illustrato i principali aspetti del progetto. Bergamonews.it - Ciclovie dell’Isola, otto Comuni collegati grazie a 52 chilometri di piste Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Bottanuco. È stato presentato venerdì 11bre all’auditorium comunale di Bottanuco la pista ciclopedonale sovracomunale “”. Il comune rivierasco è infatti capofila della convenzione sscritta nel dicembre 2019 con idi Bonate S, Brembate, Capriate San Gervasio, Filago, Madone, Medolago e Suisio, Agenda 21 Isola-Dalmine-Zingonia e il Consorzio ATS-Ambiente Territorio e Servizi, finalizzata a realizzare una nuova dorsale ciclopedonale di interesse sovracomunale, resa possibilea un contributo di 5.850.000 euro concesso a fondo perduto da Regione Lombardia. Alla presenza dei Sindaci deglicoinvolti e dell’Assessore alle Infrastrutture e Opere Pubbliche di Regione Lombardia, Claudia Maria Terzi, i progettisti di aBC studio, arch. Bernardelli e arch. Ceresoli, hanno illustrato i principali aspetti del progetto.

Ciclovie dell’Isola - una rete di percorsi ciclopedonali di quasi 45 chilometri attraverso 8 comuni - L’intero progetto verrà presentato venerdì 11 ottobre nell’auditorium comunale di Bottanuco alle 20. Due sono le finalità principali dell’opera, come specifica lo stesso primo cittadino: “Da una parte avremo delle vere e proprie dorsali ‘Bike to work’ o ‘Bike to school’, le quali garantiranno una possibilità ai cittadini di evitare l’utilizzo delle automobili per raggiungere i luoghi di lavoro ... (Bergamonews.it)