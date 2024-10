Chiuso il colpo dal Kosovo: 25enne sbarca in una big di Serie A (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ultimo aggiornamento 14 Ottobre 2024 18:41 di Federico De Milano Il calciomercato si avvicina e le big di Serie A si muovono già in anticipo per spianarsi la strada verso i primi colpi in entrata Dopo sette turni di campionato più alcune gare di Coppa Italia e delle competizioni europee (in cui hanno già giocato le squadre coinvolte), si iniziano già a stabilire i primi rapporti di forza della Serie A e anche degli altri tornei stranieri. In questa sosta le società hanno cominciato già a pianificare il mercato, alla luce anche di alcuni infortuni pesanti che ci sono stati di recente come per Gleison Bremer e di Duvan Zapata, che loro malgrado hanno già finito la stagione dopo la lesione al crociato per entrambi. Edon Zhegrova può fare il grande salto in Serie A già a gennaio: le big lo hanno messo nel mirino (Foto LaPresse) – Rompipallone. Rompipallone.it - Chiuso il colpo dal Kosovo: 25enne sbarca in una big di Serie A Leggi tutta la notizia su Rompipallone.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ultimo aggiornamento 14 Ottobre 2024 18:41 di Federico De Milano Il calciomercato si avvicina e le big diA si muovono già in anticipo per spianarsi la strada verso i primi colpi in entrata Dopo sette turni di campionato più alcune gare di Coppa Italia e delle competizioni europee (in cui hanno già giocato le squadre coinvolte), si iniziano già a stabilire i primi rapporti di forza dellaA e anche degli altri tornei stranieri. In questa sosta le società hanno cominciato già a pianificare il mercato, alla luce anche di alcuni infortuni pesanti che ci sono stati di recente come per Gleison Bremer e di Duvan Zapata, che loro malgrado hanno già finito la stagione dopo la lesione al crociato per entrambi. Edon Zhegrova può fare il grande salto inA già a gennaio: le big lo hanno messo nel mirino (Foto LaPresse) – Rompipallone.

