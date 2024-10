Lanazione.it - Capocarda in trionfo nella sua Mercatale

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Tre gare di prestigio nell’ultima domenica ciclistica della stagione. A Montecatini Terme il 73° Gp Del Rosso, gara nazionale per élite e under 23, è stato firmato dal fiorentino Lorenzo Magli della Mastromarco Sensi Nibali che ha regolato su Viale Verdi un ristretto drappello e nell’ordine un altro toscano, Ludovico Crescioli, quindi Oioli, Griggion, Arrighetti, Parravano, Regnanti, Ansaloni, Bracalente e Belleri. Dei 151 partenti hanno concluso la classica gara in 28. Con partenza da Cinquale e arrivo a piazza di Montignoso il 55° Trofeo Buffoni per juniores in versione autunnale dopo il rinvio un mese fa per la pioggia torrenziale. Ha vinto Tommaso Anastasia dell’Autozai Contri formazione veneta che sul traguardo in salita ha preceduto Galbusera. I due hanno dominato il finale tanto che il terzo classificato Mellano è giunto a 2’05, quindi Sambinello, Travella, Doghetti e Rosato.