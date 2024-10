Abruzzo24ore.tv - Blitz antidroga: sequestrati hashish, marijuana e cocaina, arresti e denunce

(Di lunedì 14 ottobre 2024) L'Aquila - Controlli serrati tra il capoluogo e i comuni limitrofi portano a importantie sequestri di droga in varie operazioni dei carabinieri. Negli ultimi giorni, un’intensa attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti ha visto i carabinieri impegnati in numerosi interventi, portando a duee due. Le forze dell’ordine hanno sequestrato circa 200 grammi di droga, tra cui, suddivisi in tre operazioni tra il capoluogo e i comuni vicini. La prima operazione è stata condotta nei pressi del terminal bus di Collemaggio, dove una pattuglia ha fermato un giovane di 22 anni, di origine straniera, trovandolo in possesso di 15 grammi di, presumibilmente destinati allo spaccio. Il giovane è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti.