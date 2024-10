Thesocialpost.it - Bambino rapito, strappato dalle braccia della sorella: decisivo l’intervento dei poliziotti

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Momenti di paura si sono vissuti a Brindisi nella serata di domenica 13 ottobre. Gli agenti di poliziasezione Volanti sono intervenuti per salvare unper alcuni minuti da un 29enne originario del Gambia, ora in carcere con l’accusa di sequestro di persona e lesioni. È il padre deldi 10 anni a raccontare che il piccolo è statomani19enne.Leggi anche: Maddie McCann, il sospettato Brueckner assoltoaccuse di stupro Il racconto drammatico del padre del“Mia figlia urlava cercando qualcuno che potesse fermare quella persona che si era presa l’altro mio figlio. Invece niente. – racconta sconsolato l’uomo – C’era gente ferma davanti a qualche attività che poteva in qualche modo intervenire. Invece niente. Mi sarei aspettato che qualcuno fosse sceso anche dall’auto per soccorrerli.