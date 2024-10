Ilfattoquotidiano.it - “Avevo pensato di farmi prete ma ho sentito il richiamo dell’amore fisico”: la confessione di Paolo Del Debbio

(Di lunedì 14 ottobre 2024) “? Sì, ci. Mi attraeva quel clima di silenzio, di studio, di non dispersione”. Intervistato da Aldo Cazzullo per il Corriere,Delrivela i suoi sogni di ragazzo. Del resto ha studiato un anno dai benedettini a Roma e, tra i 16 e i 18 anni, ha trascorso due anni – che definisce “i più belli della mia vita” – nel seminario arcivescovile di Lucca. Ad allontanarlo da quel proposito così spirituale è stata la dimensione terrena: “Hoil. E per tutta la vita mi sono dibattuto tra le due cose”. La vita di Delha preso una strada diversa, e oggi tiene compagnia ai telespettatori con i suoi talk show politici in onda su Rete 4. A chi osserva che siano programmi di destra risponde: “La mia trasmissione ‘Dritto e rovescio‘ è la più seguita dai ceti popolari, dagli operai. Che votano un po’ da tutte le parti”.