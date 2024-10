Anteprima24.it - Assolti dall’accusa di falso grazie all’inutilizzabilità delle intercettazioni

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Tribunale di Benevento, sotto la presidenza del Dott. Rotili, ha assolto tre imputatidilegata a certificazioni mediche che sarebbero state utilizzate per ottenere illeciti risarcimenti da una compagnia assicurativa. A. C., membro della Guardia di Finanza di Cervinara, D. V., medico presso l’Ospedale Civile di Benevento, e F. C. D., 42enne di Cervinara, erano accusati di aver falsificato tre certificati attestanti patologie inesistenti. L’assoluzione è giunta a seguito dell’eccezione sollevata dall’Avvocato Vittorio Fucci, difensore di A. C., che ha presentato una memoria riguardante l’inutilizzabilitàambientali e telefoniche, a cui si sono uniti anche gli Avvocati Claudio Fusco e Sergio Clemente, difensori degli altri imputati.