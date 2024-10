Anthony Hopkins protagonista di "Maserati: The Brothers" girato a Bologna (Di lunedì 14 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BolognaTODAYAnthony Hopkins, attore leggendario noto per la sua impeccabile dizione e per aver dato vita a indimenticabili interpretazioni in film come "Il silenzio degli innocenti", sarà il protagonista di "Maserati: The Brothers", un film biografico Bolognatoday.it - Anthony Hopkins protagonista di "Maserati: The Brothers" girato a Bologna Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DITODAY, attore leggendario noto per la sua impeccabile dizione e per aver dato vita a indimenticabili interpretazioni in film come "Il silenzio degli innocenti", sarà ildi ": The", un film biografico

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mister Movie | Anthony Hopkins si unisce al cast di Maserati : The Brothers di Bobby Moresco - Diretto da Bobby Moresco, il film si concentra sulla vita e le sfide…. Il leggendario attore Anthony Hopkins, vincitore di un Oscar per il suo iconico ruolo di Hannibal Lecter, è stato scelto per recitare nel nuovo film biografico “Maserati: The Brothers”, che racconta la storia dei fondatori della celebre casa automobilistica di lusso Maserati. (Mistermovie.it)

Anthony Hopkins protagonista di Maserati : The Brothers - biopic sulla famosa famiglia - La prima auto da corsa da Gran Premio della Maserati, chiamata “Tipo 26”, è il veicolo che Alfieri Maserati stava guidando nella gara della Coppa Messina del 1927 quando ebbe un incidente quasi fatale. com Cinefilos. it - Da chi il cinema lo ama. Anthony Hopkins protagonista di Maserati: The Brothers, biopic sulla famosa famiglia Anthony Hopkins sarà il protagonista di “Maserati: The Brothers”, ... (Cinefilos.it)

Film sui fratelli Maserati a Bologna - Anthony Hopkins sarà il protagonista - “Il silenzio degli innocenti”, uno su tutti. . Bologna, 14 ottobre 2024 – Attore leggendario, che ha stampato nell'immaginario collettivo con quella sua dizione impeccabile le battute di decine di film. “Avere Anthony Hopkins a bordo è un sogno che diventa realtà. La famiglia Maserati veniva da Voghera. (Ilrestodelcarlino.it)