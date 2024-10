Albania, hot… spot elettorali di Meloni: primo viaggio per 16 migranti (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il primo viaggio è iniziato. Con 16 migranti che a bordo della nave Libra della Marina si dirigono verso l’Albania. Solo in 16, quindi, per quella che viene considerata l’inaugurazione dei centri sotto la giurisdizione italiana in Albania. Arriveranno a Schengjin probabilmente nella mattinata di domani, dove i 16 verranno sottoposti alle procedure accelerate di frontiera. Così dopo mesi di propaganda e una spesa da record il governo può rilanciare il suo spot. Un po’ misero, se pensiamo al numero ridotto di migranti in arrivo in Albania. E che rischia di essere subito azzoppato dopo la sentenza della Corte di giustizia europea. Ma andiamo con ordine. I migranti trasferiti sulla nave Libra sono dieci bengalesi e sei egiziani. Lanotiziagiornale.it - Albania, hot… spot elettorali di Meloni: primo viaggio per 16 migranti Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ilè iniziato. Con 16che a bordo della nave Libra della Marina si dirigono verso l’. Solo in 16, quindi, per quella che viene considerata l’inaugurazione dei centri sotto la giurisdizione italiana in. Arriveranno a Schengjin probabilmente nella mattinata di domani, dove i 16 verranno sottoposti alle procedure accelerate di frontiera. Così dopo mesi di propaganda e una spesa da record il governo può rilanciare il suo. Un po’ misero, se pensiamo al numero ridotto diin arrivo in. E che rischia di essere subito azzoppato dopo la sentenza della Corte di giustizia europea. Ma andiamo con ordine. Itrasferiti sulla nave Libra sono dieci bengalesi e sei egiziani.

