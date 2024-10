Agatha All Along: trailer di metà stagione (Di lunedì 14 ottobre 2024) Agatha All Along: trailer di metà stagione Mancano solo quattro episodio alla fine di Agatha All Along e oggi Marvel Television e Disney+ hanno rilasciato il trailer di metà stagione. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)AlldiMancano solo quattro episodio alla fine diAlle oggi Marvel Television e Disney+ hanno rilasciato ildi

Agatha All Along : l’incredibile trailer di metà stagione - I registi della serie sono Jac Schaeffer, Rachel Goldberg e Gandja Montiero. In Agatha All Along, la famigerata Agatha Harkness si ritrova sconfitta e senza potere dopo che un misterioso goth Teen la aiuta a liberarsi da un incantesimo distorto. Ecco il trailer: La serie è incentrata sul personaggio di Kathryn Hahn, Agatha Harkness, dell’acclamata serie Marvel Studios WandaVision, ... (Nerdpool.it)

Agatha All Along : la serie tv svela l’identità di Joe Locke - com/c9QnVKeURL— Marvel Studios (@MarvelStudios) October 14, 2024 Agatha All Along e le note di produzione La prima stagione dello spin-off di WandaVision con star Kathryn Hahn è composta da nove episodi. pic. Billy Maximoff you dropped this ??Don’t miss Joe Locke in #AgathaAllAlong, now streaming on @DisneyPlus. (Universalmovies.it)

Agatha All Along : scoperto un indizio fondamentale per l’episodio 6 - Sebbene ci siano stati riferimenti espliciti a Wanda Maximoff, l’attenzione è rimasta su Agatha Harkness e sul suo familiare. Agatha non è un personaggio che sta all’ombra di nessuno. Ma l’Episodio 6 potrebbe portare un sacco di emozioni se la storia di Billy dovesse spiegare cosa sta succedendo. Ma li sta incoraggiando a ricordare che Agatha All Along riguarda il cattivo di Kathryn Hahn, non i ... (Nerdpool.it)