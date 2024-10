Ilrestodelcarlino.it - Aeroporto di Bologna: “File chilometriche e pure topi”

(Di lunedì 14 ottobre 2024), 14 ottobre 2024 – Non soloai controlli e caos ai gate. I poliziotti della Polaria, tra le varie situazioni critiche che si trovano a gestire, negli scorsi giorni hanno dovuto fare i conti anche con la presenza dinei loro uffici al piano terra dell’Marconi e, vista la presenza di evidenti tracce, anche in altre zone. A segnalare la questione è Amedeo Landino, segretario del Siulp. “Abbiamo ricevuto segnalazioni inquietanti riguardante la possibile presenza diall'interno e nei pressi della struttura aeroportuale - dice Landino -. È necessario intervenire con urgenza onde evitare rischi per l'igiene. Questa situazione non solo aggrava le difficoltà già presenti, ma mina anche la fiducia dei passeggeri nei servizi offerti.