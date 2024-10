Adriano Panatta stronca Djokovic: "Si rassegni a lasciar perdere" (Di lunedì 14 ottobre 2024) Non ha di certo riservato parole al miele Adriano Panatta, ex tennista e commentatore tv, nei confronti di Novak Djokovic dopo la sconfitta contro Jannik Sinner. "Non può permettersi di uscire dal campo con una bella batosta così" Ilgiornale.it - Adriano Panatta stronca Djokovic: "Si rassegni a lasciar perdere" Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Non ha di certo riservato parole al miele, ex tennista e commentatore tv, nei confronti di Novakdopo la sconfitta contro Jannik Sinner. "Non può permettersi di uscire dal campo con una bella batosta così"

