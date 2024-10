A Djokovic l’arduo compito di tenere testa ai nuovi talenti: solo alle Olimpiadi ci è riuscito (Telegraph) (Di lunedì 14 ottobre 2024) Novak Djokovic ha perso contro Jannik Sinner la finale del torneo di Shangai. Ora è rimasto lui l’unico veterano in campo, dopo il ritiro di Rafa Nadal (che avverrà dopo la Coppa Davis). Djokovic è rimasto l’unico veterano: la sconfitta contro Sinner lascia dubbi Pare però che il serbo faccia fatica quando affronta la nuova generazione di talenti del tennis. L’unica eccezione è stata l’Olimpiade di Parigi. Il Telegraph scrive: Mentre Sinner estendeva il suo vantaggio da primo nel mondo a ben 4.000 punti, la regalità del tennis ha preso appunti. Djokovic era impotente nelle risposte dell’altoatesino, si è visto anche nella battuta che ha sigillato la vittoria del numero 1 al mondo. Federer e Alcaraz erano lì ad assistere alla gara e per ammirare il serbo lottare per il centesimo titolo Atp in carriera. Ma non solo. Anche per vedere se Sinner potesse continuare con la sua supremazia. Ilnapolista.it - A Djokovic l’arduo compito di tenere testa ai nuovi talenti: solo alle Olimpiadi ci è riuscito (Telegraph) Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Novakha perso contro Jannik Sinner la finale del torneo di Shangai. Ora è rimasto lui l’unico veterano in campo, dopo il ritiro di Rafa Nadal (che avverrà dopo la Coppa Davis).è rimasto l’unico veterano: la sconfitta contro Sinner lascia dubbi Pare però che il serbo faccia fatica quando affronta la nuova generazione didel tennis. L’unica eccezione è stata l’Olimpiade di Parigi. Ilscrive: Mentre Sinner estendeva il suo vantaggio da primo nel mondo a ben 4.000 punti, la regalità del tennis ha preso appunti.era impotente nelle risposte dell’altoatesino, si è visto anche nella battuta che ha sigillato la vittoria del numero 1 al mondo. Federer e Alcaraz erano lì ad assistere alla gara e per ammirare il serbo lottare per il centesimo titolo Atp in carriera. Ma non. Anche per vedere se Sinner potesse continuare con la sua supremazia.

