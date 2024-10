Volley, Serie A1 Femminile 2024/2025: Conegliano supera 3-0 una combattiva Talmassons (Di domenica 13 ottobre 2024) Conegliano vince 3-0 (25-23, 25-20, 25-18) sul campo di una combattiva Talmassons nella partita valevole per la seconda giornata di andata di Serie A1 Femminile 2024/2025 di Volley. La formazione neopromossa di Leonardo Barbieri lotta punto su punto e mette in difficoltà le Campionesse d’Italia per oltre un set. Alla distanza però emerge la superiorità delle pantere di Daniele Santarelli, che conquistano il secondo successo in tre set e rimangono così in vetta alla classifica a punteggio pieno. Di seguito, tutti i risultati delle partite di domenica 13 ottobre valevoli per la seconda giornata di campionato. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 13 ottobre 2024)vince 3-0 (25-23, 25-20, 25-18) sul campo di unanella partita valevole per la seconda giornata di andata diA1 di. La formazione neopromossa di Leonardo Barbieri lotta punto su punto e mette in difficoltà le Campionesse d’Italia per oltre un set. Alla distanza però emerge la superiorità delle pantere di Daniele Santarelli, che conquistano il secondo successo in tre set e rimangono così in vetta alla classifica a punteggio pieno. Di seguito, tutti i risultati delle partite di domenica 13 ottobre valevoli per la seconda giornata di campionato.

