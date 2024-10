Vela Fiamme Gialle-Nice conquista il terzo posto alla 56esima Barcolana

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Trieste, 13 ottobre 2024 – Alle 10.30, in perfetto orario, 1757 imbarcazioni, hanno tagliato la linea di partenza della 56^ edizione della, regata di assoluto rilievo internazionale, scelta quale evento sportivo conclusivo delle celebrazioni dei 250 anni dFondazione della Guardia di Finanza: dai Mega Maxi fino ai modelli più piccoli si sono dati battaglia tra le acque del Golfo di Trieste. Una competizione velica bellissima, con condizioni di vento inizialmente molto leggere ma che poi è andato aumentando nel corso della mattinata ed ha accompagnatoal traguardo in 1h37’55” concludendo alnella classifica generale, prima posizione per Arca (che vince per il secondo anno consecutivo) e seconda per Prosecco Doc (altro Maxi Yacht di alto livello).