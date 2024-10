Ilgiorno.it - Un fiume colorato nelle vie. Folla in marcia per la pace: "Adesso cessate il fuoco"

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Undi persone ha sfilato per la. In quasi 2mila hanno attraversato ieri mattina tutta Lodi. La “della“ è stata organizzata dal gruppo “Lodisolidale“ in collaborazione con una trentina di altre sigle, tra cui il Comune di Lodi, Il Csv, Fiab Lodi, i principali sindacati, gli scout di Lodi e molte altre associazioni. Il corteo ha preso il via verso le 9.30 da piazza Martiri della Libertà nei pressi di piazza Omegna dove c’era il doposcuola popolare. E poi si è fermato in vari punti della per momenti di ricordo, discorsi e letture. Alla partenza l’assessore comunale alla Partecipazione Mariarosa Devecchi ha ricordato come la manifestazione sia "un esempio di partecipazione, il momento clou di un percorso avviato a inizio giugno quando mai ci saremmo immaginati che il contesto di guerra aumentasse così.