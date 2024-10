Travaglio sul Nove: “Crosetto che ora accusa Israele di crimini di guerra? È tardi. Ora è il momento di non mandare più armi a Netanyahu” (Di domenica 13 ottobre 2024) “Crosetto che ora accusa Israele di crimini di guerra? E’ tardi. Ora è il momento di non mandare più armi a Netanyahu“. Così Marco Travaglio ad ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi su Nove con la partecipazione di Andrea Scanzi ha commentato le parole del ministro della Difesa che, dopo un anno di guerra indiscriminata a Gaza, ha convocato una conferenza stampa per condannare duramente Israele, solo dopo che l’Idf ha attaccato le postazioni dell’Unifil nel Sud del Libano. Ilfattoquotidiano.it - Travaglio sul Nove: “Crosetto che ora accusa Israele di crimini di guerra? È tardi. Ora è il momento di non mandare più armi a Netanyahu” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di domenica 13 ottobre 2024) “che oradidi? E’. Ora è ildi nonpiù“. Così Marcoad ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi sucon la partecipazione di Andrea Scanzi ha commentato le parole del ministro della Difesa che, dopo un anno diindiscriminata a Gaza, ha convocato una conferenza stampa per condannare duramente, solo dopo che l’Idf ha attaccato le postazioni dell’Unifil nel Sud del Libano.

