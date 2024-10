Tartufo bianco e patata. È subito assalto alla mostra-mercato (Di domenica 13 ottobre 2024) Centinaia di visitatori, tra cui biker e camperisti, hanno partecipato ieri alla 37esima edizione della mostra mercato del Tartufo bianco e della patata di Pietralunga, il primo evento regionale dell’anno dedicato al re della tavola. Esposte decine e decine di trifole per una kermesse che si snoda attraverso il percorso di degustazioni enogastronomiche per le vie del borgo proposte dalla Compagnia del Tartufo, un gruppo di dieci chef professionisti. Nel programma di oggi il terzo Memorial Jimmy, gara di cani da ricerca e cavatura del Tartufo, a cura dell’Associazione Tartufai Alto Tevere (inizio gara ore 9); alle 10, spazio a “La Tartufissima“, gara podistica competitiva di 10 chilometri e non competitiva di 5 chilometri. Lanazione.it - Tartufo bianco e patata. È subito assalto alla mostra-mercato Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Centinaia di visitatori, tra cui biker e camperisti, hanno partecipato ieri37esima edizione delladele delladi Pietralunga, il primo evento regionale dell’anno dedicato al re della tavola. Esposte decine e decine di trifole per una kermesse che si snoda attraverso il percorso di degustazioni enogastronomiche per le vie del borgo proposte dCompagnia del, un gruppo di dieci chef professionisti. Nel programma di oggi il terzo Memorial Jimmy, gara di cani da ricerca e cavatura del, a cura dell’Associazione Tartufai Alto Tevere (inizio gara ore 9); alle 10, spazio a “La Tartufissima“, gara podistica competitiva di 10 chilometri e non competitiva di 5 chilometri.

