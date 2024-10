Taranto-Padova oggi in tv | canale orario e diretta streaming Superlega 2024 2025 volley maschile

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Tutto pronto per, partita valevole per la terza giornata di andata del campionato didi. La formazione pugliese di Dante Boninfante, reduce dal pesante ko a Trento, torna sul campo di casa con la speranza di sfruttare il tifo del proprio pubblico e conquistare altri punti importanti. Serve però una grande prestazione per fermare i veneti di Jacopo Cuttini, che vanno a caccia del primo successo stagionale dopo aver trascinato al tie-break i Campioni d’Italia di Perugia. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17.00 di domenica 13 ottobre al PalaMazzola di. Di seguito, le informazioni per seguire inla sfida tra Gioiella Prismae Sonepardella massima serie del campionato italiano di