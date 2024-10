Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli, ancora scintille: “Mi tratti come la ‘moglie di’” (Di domenica 13 ottobre 2024) scintille tra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli durante la terza puntata di “Ballando con le stelle”. La produttrice e opinionista Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli, ancora scintille: “Mi tratti come la ‘moglie di’” su Perizona.it Perizona.it - Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli, ancora scintille: “Mi tratti come la ‘moglie di’” Leggi tutta la notizia su Perizona.it (Di domenica 13 ottobre 2024)tradurante la terza puntata di “Ballando con le stelle”. La produttrice e opinionista: “Miladi’” su Perizona.it

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sonia Bruganelli fa fuori Marco Salvati da Avanti un Altro per una critica - La scintilla si è accesa durante la terza puntata di Ballando con le Stelle, quando la Bruganelli, concorrente del programma condotto da Milly Carlucci, ha aperto il suo cuore, rivelando come il trattamento che riceve da alcune persone sia cambiato radicalmente da quando non è più la moglie di Paolo Bonolis. (Tvpertutti.it)

“Ballando con le stelle” - Sonia Bruganelli in lacrime : la confessione su Bonolis spiazza - Dopo avere parlato dell’infortunio che le ha causato una costola rotta, l’imprenditrice ha rivelato che da quando non è più la moglie di Paolo Bonolis, il comportamento delle persone attorno a lei è molto cambiato. “Ballando con le stelle”, Sonia Bruganelli crolla in lacrime: la confessione su Bonolis spiazza – Sonia Bruganelli in lacrime a “Ballando con le stelle”. (Tvzap.it)

Mister Movie | Ballando Con Le Stelle - Angelo Madonia e Sonia Bruganelli : “Con te perso il controllo” - Negli ultimi tempi, i due hanno scelto di vivere il loro legame alla luce del sole, condividendo momenti di dolcezza tra baci e dediche…. Angelo Madonia e Sonia Bruganelli non si nascondono più. Dopo alcune apparizioni insieme che avevano fatto nascere voci su una possibile relazione, la coppia ha finalmente ufficializzato la loro storia d’amore. (Mistermovie.it)