Sinner re di Shanghai batte Djokovic e vince il settimo titolo della stagione

(Di domenica 13 ottobre 2024) AGI - Jannikha vinto il "RolexMasters", un torneo Atp 1000 con un montepremi complessivo pari a 10.298.535 dollari. Il numero 1 del mondo si è imposto in finale su Novak, quarta testa di serie del torneo, per 7-6(4), 6-3 in 1 ora e 39 minuti di match, portando a casa ilstagionale, il 17esimo in carriera e il terzo Masters 1000. Nulla da fare per il serbo che, avendo vinto proprio tutto in carriera, inseguiva il trofeo numero 100. Primo set in perfetto equilibrio con un game a testa fino a quando al tie break l'altoatesino va in vantaggio 3-0 con un passante, un ace e uno scambionte sempre alla battuta. Il 23enne di Sesto Pusteria, alla fine, conquista il primo set approfittando di un clamoroso errore sotto rete diche manda fuori la palla.