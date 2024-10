Schianto frontale poco prima dell’alba: feriti quattro ragazzi, un 21enne è grave (Di domenica 13 ottobre 2024) Tolentino (Macerata), 13 ottobre 2024 – Un 21enne è stato portato in gravi condizioni all'ospedale regionale di Torrette, dopo uno Schianto frontale avvenuto questa mattina, attorno alle 5, a Tolentino. L’incidente si è verificato lungo la strada provinciale 77, nella zona industriale della città. Stando alle prime ricostruzioni, per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate frontalmente. Ad avere la peggio è stato il 21enne, che si trovava da solo a bordo della sua auto. E’ rimasto bloccato all’interno dell’abitacolo e per liberarlo è servito l’intervento dei vigili del fuoco. Le condizioni del ragazzo sono apparse subito gravi, tanto che è stata allertata l’eliambulanza: il giovane è stato trasferito d’urgenza a Torrette, in codice rosso, con diverse sospette fratture. Ilrestodelcarlino.it - Schianto frontale poco prima dell’alba: feriti quattro ragazzi, un 21enne è grave Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Tolentino (Macerata), 13 ottobre 2024 – Unè stato portato in gravi condizioni all'ospedale regionale di Torrette, dopo unoavvenuto questa mattina, attorno alle 5, a Tolentino. L’incidente si è verificato lungo la strada provinciale 77, nella zona industriale della città. Stando alle prime ricostruzioni, per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate frontalmente. Ad avere la peggio è stato il, che si trovava da solo a bordo della sua auto. E’ rimasto bloccato all’interno dell’abitacolo e per liberarlo è servito l’intervento dei vigili del fuoco. Le condizioni del ragazzo sono apparse subito gravi, tanto che è stata allertata l’eliambulanza: il giovane è stato trasferito d’urgenza a Torrette, in codice rosso, con diverse sospette fratture.

