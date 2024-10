Oasport.it - Ruth Chepngetich nella leggenda: record del mondo di maratona, prima donna sotto le 2h10?! Demolito il muro

(Di domenica 13 ottobre 2024)ha firmato il nuovodel, trionfando a Chicago con lo straripante tempo di 2h09:57. La fuoriclasse keniana si è esaltata sulle strade statunitensi, dominando quella che è una delle sei Major del calendario (ovvero le 42 km più importanti del, le altre sono New York, Boston, Londra, Berlino e Tokyo) e abbassando di quasi due minuti il precedenteto (2h11:53, siglato dall’etiope Tigst Assefa il 24 settembre 2023 a Berlino). La Campionessa delnel 2019, che vantava un personale di 2h14:18 siglato due anni fa proprio in questa metropoli americana, si è imposta per la terza volta in carriera dopo i sigilli del 2021 e del 2022 (mentre nel 2020 fu terza a Londra), senza dimenticarsi del secondo posto conseguito dodici mesi fa.