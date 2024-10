Rubano uno scooter in una stazione di servizio, la polizia li denuncia analizzando i tatuaggi (Di domenica 13 ottobre 2024) Rubano uno scooter, ma a tradirli sono stati i tatuaggi sui polpacci e sulle braccia. Due giovani pregiudicati catanesi, di 17 e 20 anni, con precedenti, sono stati denunciati dalla polizia di Stato dopo aver rubato uno scooter. Ad inchiodarli i tatuaggi presenti sui polpacci e sulle braccia Cataniatoday.it - Rubano uno scooter in una stazione di servizio, la polizia li denuncia analizzando i tatuaggi Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024)uno, ma a tradirli sono stati isui polpacci e sulle braccia. Due giovani pregiudicati catanesi, di 17 e 20 anni, con precedenti, sono statiti dalladi Stato dopo aver rubato uno. Ad inchiodarli ipresenti sui polpacci e sulle braccia

