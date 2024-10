Riscossa della Valtur Brindisi: contro Forlì una vittoria che allontana le nubi (Di domenica 13 ottobre 2024) Brindisi - Il quarto tentativo è quello buono. La Valtur Brindisi batte la Unieuro Forlì (82-63), conquistando la prima vittoria nel campionato di A2. Finalmente con l'organico al completo, la New Basket ha dominato il roster allenato da Antimo Martino, prendendo il sopravvento fin dai primi Brindisireport.it - Riscossa della Valtur Brindisi: contro Forlì una vittoria che allontana le nubi Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di domenica 13 ottobre 2024)- Il quarto tentativo è quello buono. Labatte la Unieuro(82-63), conquistando la primanel campionato di A2. Finalmente con l'organico al completo, la New Basket ha dominato il roster allenato da Antimo Martino, prendendo il sopravvento fin dai primi

