"Quando ero bambino ho subito un grande trauma perché mia mamma mi abbandonò. Da lì ho sempre cercato di autosabotarmi": Luca Barbareschi a Ballando con Le Stelle (Di domenica 13 ottobre 2024) Le clip di racconto che precedono le esibizioni in pista sono diventate una componente sempre più importante a Ballando con Le Stelle, negli anni. Il racconto si intreccia al ballo, per la gioia di alcuni (tanti, a giudicare dlla share) e il disappunto di chi vorrebbe uno show più focalizzato sulle performance. Chi, tra i concorrenti, si è mostrato più sincero durante queste clip è Luca Barbareschi. Lo ha detto anche Selvaggia Lucarelli ("Tu mi sembri davvero l'unico uomo di questa edizione che ha avuto il coraggio di mostrarsi davvero per ciò che è, senza tante maschere o sovrastrutture"), e siamo d'accordo con lei. "Io, Quando ero bambino, ho subito un grande trauma perché mia mamma mi abbandonò Quando avevo 6 anni, facendo crollare tutte le mie certezze.

