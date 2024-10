“Pronto un rinnovo stellare”, De Laurentiis vuole blindare l’azzurro: cosa manca per la firma (Di domenica 13 ottobre 2024) Il Napoli continua a lavorare su tante situazioni complicate. Ad oggi, l’obiettivo del club è blindare un top player di Antonio Conte. La sessione di mercato si è ovviamente conclusa, ma in casa Napoli si lavora ininterrottamente su più questioni. La squadra ha già trovato la propria identità, ancor più grazie alle idee di Antonio Conte. Quest’ultimo, è riuscito ad inculcare una mentalità vincente ai suoi uomini, i quali sembrano del tutto rinati rispetto alla passata stagione. Il tutto, ovviamente, sta permettendo alla squadra di guadagnare sempre più punti in classifica. Sono diversi i protagonisti in queste prime uscite, ma in modo particolare il reparto offensivo ha rubato la scena in positivo. Lukaku, Politano e infine Kvaratskhelia. Eccoli i tre uomini che a suon di gol e giocate stanno permettendo al Napoli di godere della vetta. Spazionapoli.it - “Pronto un rinnovo stellare”, De Laurentiis vuole blindare l’azzurro: cosa manca per la firma Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Il Napoli continua a lavorare su tante situazioni complicate. Ad oggi, l’obiettivo del club èun top player di Antonio Conte. La sessione di mercato si è ovviamente conclusa, ma in casa Napoli si lavora ininterrottamente su più questioni. La squadra ha già trovato la propria identità, ancor più grazie alle idee di Antonio Conte. Quest’ultimo, è riuscito ad inculcare una mentalità vincente ai suoi uomini, i quali sembrano del tutto rinati rispetto alla passata stagione. Il tutto, ovviamente, sta permettendo alla squadra di guadagnare sempre più punti in classifica. Sono diversi i protagonisti in queste prime uscite, ma in modo particolare il reparto offensivo ha rubato la scena in positivo. Lukaku, Politano e infine Kvaratskhelia. Eccoli i tre uomini che a suon di gol e giocate stanno permettendo al Napoli di godere della vetta.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Col Como per blindare il 1° posto - Lukaku "Napoli dà grande energia" - Ma il tecnico non vuole distrazioni per la sfida di domani pomeriggio al Maradona contro il Como. Il Napoli ha intenzi . Conte verso la conferma dell'11 anti-Monza per l'anticipo di domani al Maradona NAPOLI - Il premio come migliore allenatore di settembre è motivo di soddisfazione per Antonio Conte. (Ilgiornaleditalia.it)

Rinnovo in sospeso per Kvaratskhelia : il Napoli al lavoro per blindare la sua stella - L’argomento è stato sollevato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, che ha evidenziato l’importanza del futuro del giocatore georgiano per il club. Dopo la vittoria contro il Monza e il ritorno al comando della classifica, in casa Napoli resta ancora da risolvere una questione importante: il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia. (Dailynews24.it)

Il Napoli vuole blindare Kvaratskhelia : dopo il mercato l’accelerata per il rinnovo fino al 2029 (Tmw) - Secondo quanto raccolto da Tmw, Aurelio De Laurentiis, dopo aver rifiutato l’offerta da 100 milioni di euro del Psg, vuole blindare uno dei suoi punti di forza e accontentare anche Antonio Conte, che ha da subito fatto sapere di non voler rinunciare al giocatore. L'articolo Il Napoli vuole blindare Kvaratskhelia: dopo il mercato l’accelerata per il rinnovo fino al 2029 (Tmw) sembra essere ... (Ilnapolista.it)