Portogallo, Martinez non si nasconde: «Vogliamo vincere il Mondiale, siamo sempre più forti» (Di domenica 13 ottobre 2024) Le parole di Roberto Martinez, commissario tecnico del Portogallo, dopo il successo in Nations League contro la Polonia Roberto Martinez, commissario tecnico del Portogallo, ha parlato in conferenza stampa dopo il successo per 3-1 in Nations League contro la Polonia. PAROLE – «Abbiamo lavorato molto negli ultimi giorni. I nuovi concetti tattici sono stati interpretati alla perfezione. Calcionews24.com - Portogallo, Martinez non si nasconde: «Vogliamo vincere il Mondiale, siamo sempre più forti» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di domenica 13 ottobre 2024) Le parole di Roberto, commissario tecnico del, dopo il successo in Nations League contro la Polonia Roberto, commissario tecnico del, ha parlato in conferenza stampa dopo il successo per 3-1 in Nations League contro la Polonia. PAROLE – «Abbiamo lavorato molto negli ultimi giorni. I nuovi concetti tattici sono stati interpretati alla perfezione.

Polonia-Portogallo - Martinez : “Stiamo lavorando molto - vogliamo vincere il Mondiale” - Sono contento della prestazione di Trincao. Il nostro obiettivo è vincere il Mondiale 2026”. Renato Veiga è cresciuto molto nelle ultime uscite. Non volevamo prendere gol, ma la prestazione è stata ottima. The post Polonia-Portogallo, Martinez: “Stiamo lavorando molto, vogliamo vincere il Mondiale” appeared first on SportFace. (Sportface.it)

Portogallo - Martinez : “Nations League importante - Cristiano Ronaldo si allena bene” - Inserire nuovi giocatori? È importante avere continuità. “La Nations League è molto importante per crescere e preparare la squadra per i Mondiali. Abbiamo un gruppo numeroso, siamo in un processo perfetto per provare a vincere ma anche per preparare il gruppo in vista dei Mondiali. . A proposito di allenamenti, Martinez ha aggiunto: “Cristiano Ronaldo ha fatto un buon ritiro a settembre e ora ... (Sportface.it)

