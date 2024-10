Maxi incidente in galleria, strada chiusa e auto distrutte: ma è un'esercitazione (Di domenica 13 ottobre 2024) La strada chiusa, uno schianto tra più macchine, le vetture divelte, un principio d'incendio e diversi feriti: è questa la scena che si è presentata questa mattina nella galleria di Treviglio, sull'autostrada A35 Brebemi. Peccato che fosse finta: si è trattato di un'esercitazione degli enti che Bresciatoday.it - Maxi incidente in galleria, strada chiusa e auto distrutte: ma è un'esercitazione Leggi tutta la notizia su Bresciatoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) La, uno schianto tra più macchine, le vetture divelte, un principio d'incendio e diversi feriti: è questa la scena che si è presentata questa mattina nelladi Treviglio, sull'A35 Brebemi. Peccato che fosse finta: si è trattato di un'degli enti che

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Autostrada - cantiere irregolare nella galleria Rocca : lavori sospesi e multa della polizia stradale - Agata di Militello, hanno effettuato mirate verifiche dei cantieri esistenti nella tratta A/20 Messina – Palermo e, nei confronti di uno di questi, irregolare. . Nella giornata di ieri, agenti del Distaccamento Polizia Stradale di S. . Sospesi i lavori di un cantiere irregolare sulla Messina-Palermo. (Messinatoday.it)

Veicolo in fiamme in galleria - chiusa la strada : le modifiche al traffico - A causa di un veicolo in fiamme nella galleria Valnerina, la strada statale 79 bis “Ternana” è temporaneamente chiusa al traffico tra i km 21,000 e 24,000, nel territorio comunale di Terni. “Il traffico – spiega una nota diffusa da Anas - viene deviato temporaneamente sulla viabilità locale”... (Ternitoday.it)

Umbria - veicolo in fiamme in galleria : strada chiusa al traffico - Veicolo in fiamme nella galleria Valnerina lungo la strada statale 79 bis “Ternana”, la Terni-Rieti, nel pomeriggio di domenica 29 settembre. La strada, scrive Anas, "è temporaneamente chiusa al traffico tra i km 21,000 e 24,000, nel comune di Terni. Il traffico viene deviato temporaneamente... (Perugiatoday.it)