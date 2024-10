Liberoquotidiano.it - "Massima allerta, pronti a rispondere": portaerei cinese nelle acque di Taiwan, fiato sospeso

(Di domenica 13 ottobre 2024) Stato di "" a, dopo che è stata rilevata la presenza di unaa sud dell'isola. Lo ha reso noto in un comunicato il ministero della Difesa di Taipei, secondo cui "la Liaoning è entratanei pressi del canale di Bashi e starebbe procedendo verso il Pacifico occidentale". Le forze militariesi "restano in, pronte aquando necessario". E in questo contesto tornano alla mente le parole di Zheng Yongnian, uno dei principali esperti di geopolitica in Cina. Com ha ricordato Federico Rampini recentemente sul Corriere, l'esperto, vicino a Xi, avrebbe predetto già l'esplosione di un conflitto mondiale con la miccia accesa in Asia: "Questa parte del mondo - per l'esperto - possiede tutti gli elementi suscettibili di scatenare una guerra mondiale.