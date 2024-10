Napolipiu.com - Manna sfida il Manchester United per il grande colpo di gennaio

(Di domenica 13 ottobre 2024) Il terzino del Salisburgo nel mirino, mentre Simeone potrebbe lasciare Notizie calcio Napoli. Giovanni, direttore sportivo del Napoli, è già al lavoro per rinforzare la rosa in vista del mercato invernale. Dopo un’estate che ha visto l’arrivo di grandi nomi come Lukaku, McTominay e Buongiorno, gli azzurri non intendono fermarsi. L’obiettivo perè Amar Dedic, talentuoso laterale del Salisburgo. Secondo quanto riportato da Niccolò Ceccarini su Tuttomercatoweb, il Napoli è pronto are ilper assicurarsi le prestazioni del giovane terzino destro. Dedic, classe 2002, ha attirato l’attenzione dei top club europei grazie alle sue ottime performance in Austria e in Champions League. Dedic, il profilo ideale per Conte Antonio Conte sta valutando la necessità di rinforzare la corsia esterna destra.