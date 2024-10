LIVE Superbike, GP Estoril 2024 in DIRETTA: Razgtlioglu al comando, Bulega insegue (Di domenica 13 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Giro 8/10 Forsennato Bulega! Il ducatista accorcia le distanze e si porta a +0.289 da Razgatlioglu. Intanto Bautista supera Locatelli, adesso terzo Giro 7/10 Ora è di mezzo secondo il vantaggio di Razgatlioglu su Bulega. Terzo invece Locatelli, il quale deve chiudere le porte a Bautista Giro 6/10 Adesso è di +0.539 il vantaggio di Razgatlioglu su Bulega. Locatelli resiste al terzo posto, ma Bautista è ad un passo. Al momento l’iberico è più veloce. Giro 5/10 Ancora giro veloce Bulega che guadagna un decimo sul turco. Attenzione perché Locatelli adesso deve difendersi dalle Ducati Giro 4/10 Bulegaaaaa! Giro veloce per il ducatista che stampa 1’36.437, L’italiano è sugli scarichi di Toprak. Il gap è di +0. Oasport.it - LIVE Superbike, GP Estoril 2024 in DIRETTA: Razgtlioglu al comando, Bulega insegue Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 13 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGiro 8/10 Forsennato! Il ducatista accorcia le distanze e si porta a +0.289 da Razgatlioglu. Intanto Bautista supera Locatelli, adesso terzo Giro 7/10 Ora è di mezzo secondo il vantaggio di Razgatlioglu su. Terzo invece Locatelli, il quale deve chiudere le porte a Bautista Giro 6/10 Adesso è di +0.539 il vantaggio di Razgatlioglu su. Locatelli resiste al terzo posto, ma Bautista è ad un passo. Al momento l’iberico è più veloce. Giro 5/10 Ancora giro veloceche guadagna un decimo sul turco. Attenzione perché Locatelli adesso deve difendersi dalle Ducati Giro 4/10aaaa! Giro veloce per il ducatista che stampa 1’36.437, L’italiano è sugli scarichi di Toprak. Il gap è di +0.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE Superbike - GP Estoril 2024 in DIRETTA : tra poco scatta la Superpole Race. Bulega prova a rimanere aggrappato a Razgatlioglu - Al momento Razgatlioglu occupa la testa della classifica piloti con 439 punti ed uno scarto di trentanove lunghezze su Bulega, secondo a 395 davanti al compagno di squadra Bautista, terzo a 333. Ci apprestiamo a vivere una giornata dalle grandi emozioni, dove tutti i riflettori saranno puntati sul turco Toprak Razgatlioglu, ormai davvero vicino alla conquista del titolo. (Oasport.it)

LIVE Superbike - GP Estoril 2024 in DIRETTA : Bulega prova a rimanere aggrappato a Razgatlioglu - Il pilota della BMW si è reso artefice di un fine settimana che, fino a questo momento, ha rasentato letteralmente la perfezione, testimoniato dalla pole position strappata in qualifica e dalla vittoria con una facilità disarmante conquistata in una gara-1 dove, però, Nicolò Bulega si è fatto trovare pronto, tenendo in qualche modo aperta la lotta con il diretto rivale con un secondo posto. (Oasport.it)

LIVE Superbike - GP Estoril 2024 in DIRETTA : Bulega deve rimanere aggrappato a Razgatlioglu - Buon divertimento! . Ci apprestiamo a vivere una giornata dalle grandi emozioni, dove tutti i riflettori saranno puntati sul turco Toprak Razgatlioglu, ormai davvero vicino alla conquista del titolo. Giro dopo giro, frenata dopo frenata, per non perdere davvero nulla. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della terza e ultima giornata di gare al GP dell’Estoril, penultimo appuntamento del ... (Oasport.it)